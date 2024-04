Elezioni San Giustino, Corrado Belloni si presenta "Pronti a far crescere città e territorio" - Tuttoggi.info

Il candidato sindaco del centrodestra pronto alla sfida con Veschi e Buschi, "Importante governare avendo San Giustino nel cuore"

Si è presentato alla città in un bagno di folla Corrado Belloni, terzo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di San Giustino.

In una sala del Museo del Tabacco davvero gremita, sabato scorso (30 marzo), il 48enne consigliere comunale del centrodestra – appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici -, ha annunciato di aver coronato il sogno di bambino di tentare la scalata al Municipio della sua città, dopo ben 15 anni tra gli scranni dell’opposizione.

La lista dei Belloni, “San Giustino nel Cuore”, è composta da gente comune, professionisti e amanti del territorio, “tutti validi collaboratori scelti con cura e attenzione per la loro bravura nei rispettivi settori – tutti di San Giustino – per portare competenza ed efficienza all’interno della macchina comunale”, ha precisato il candidato, aggiungendo che la presentazione è avvenuta a fine marzo “proprio per limare alla perfezione tutti i dettagli e trovarsi pronti alla sfida”.

Proiettando immagini della San Giustino del passato, Corrado Belloni ha voluto anche ribadire il forte attaccamento e amore per la città, “ottima base per costruire il futuro partendo da temi portanti come sicurezza, infrastrutture, cura del territorio (a partire dall’ambiente) e giovani. Tutto finalizzato a far crescere il territorio”.

Il consigliere comunale, conosciutissimo anche per il lavoro nel bar di famiglia, nel 2019, conquistò ben 519 preferenze ed ora è pronto a dar battaglia agli altri due sfidanti, Stefano Veschi e Fabio Buschi.