Elezioni San Giustino, Fabio Buschi si (ri)presenta con il nuovo progetto Communitas - Tuttoggi.info

Il candidato sindaco dei Civici, Liberali e Riformisti (già ex primo cittadino sangiustinese dal 2004 al 2014) pronto alla sfida delle prossime elezioni amministrative "Saremo l'alternativa alla sinistra populista e alla destra sovranista"

E’ stato presentato ieri (venerdì 23 febbraio) Communitas, il nuovo progetto politico che vede Fabio Buschi candidato a sindaco di San Giustino per le prossime elezioni amministrative di giugno.

Già sindaco di San Giustino per 10 anni – dal 2004 al 2014 – Buschi è tornato a mettersi in gioco dopo altri due lustri collocandosi nell’area di ‘Centro’, “civica, liberale e riformista, – come lui stesso ha dichiarato – alternativa alla sinistra populista e alla destra sovranista aperta a tutte le forze moderate che si riconoscono in questi valori, in un cambiamento positiv che si pone in discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni“. Tra i temi affrontati sicurezza, viabilità, sanità, sociale, sviluppo economico, recupero siti montani, ambiente, e piano regolatore, “questioni che non possono più attendere e che devono essere affrontate con chiarezza e determinazione“.

“Oggi per me è l’inizio di un nuovo percorso – ha dichiarato Fabio Buschi – Si tratta di un laboratorio che rappresenta la vera novità nel panorama politico locale e che ha l’ambizione di fungere da esempio anche per altre realtà”. Il candidato ha poi rivolto il suo primo pensiero a Cristina Citernesi, “che ha posato la prima pietra di questa nuova casa“, e a Lucia Vitali, “che ha scelto di condividere con me questa esaltante avventura. Non è stato semplice decidere di tornare ad occuparmi di questioni legate alla cosa pubblica ma l’amore per la mia terra e il grande senso di responsabilità verso i miei concittadini sono stati determinanti”.

“Non faccio promesse elettorali – ha continuato il candidato – ma posso assicurare che sarò un Sindaco attento, presente, che si occuperà a tempo pieno della gestione del Comune. Ci sono criticità come la E78, fondamentale per lo sviluppo del territorio: diciamo un ‘si’ convinto alla sua realizzazione ma solo se il tracciato sarà prossimo alla piastra logistica. Altra questione da affrontare la sicurezza, sia sullo stato delle strade sia dell’ordine pubblico. Apriremo la casa comunale alla nostra gente, inizierà una fase di ascolto, che partirà dal Comune fino alle frazioni e villaggi montani. Instaureremo stretta collaborazione con i Comuni vicini di Sansepolcro e Valtiberina Toscana, con cui proveremo a trovare sinergie su tutti i settori Istituiremo un assessorato ad hoc, che si occuperà delle politiche di vallata. Infine inizieremo a porre basi concrete per il nuovo Piano Regolatore cercando di capire, quali siano le vere esigenze della comunità”.

Anche per Lucia Vitali (anch’essa ex candidata sindaco) è l’inizio di un nuovo percorso: “Per me è stato semplice dire sì a Communitas. sono una moderata di centrodestra, la mia naturale collocazione è il Centro. La nostra proposta si fonda su principi semplici quali merito, pragmatismo, competenza, nessuna promessa se prima non si hanno soluzioni concrete. Prima di tutto lavoreremo per implementare la macchina comunale, cercando di coprire posizioni carenti. Possiamo contare su persone di valore e affiancheremo ai vari assessorati consulenti esterni di livello assoluto. Fabio Battistelli, musicista di fama internazionale, lavorerà in stretta sinergia per la cultura e Fausto Polidori, coach di pallavolo di livello internazionale, affiancherà l’assessorato allo sport”.

“Il mio pensiero finale va a chi ha deciso di condividere con noi questa avventura – ha concluso Vitali – abbiamo scelto una lista, in base alle competenze specifiche, puntando molto su qualità e professionalità. Uomini e donne, che per età ed esperienze di vita, provengono da percorsi differenti e dalla società civile, in gran parte sono alla loro prima esperienza politica. Per questo Communitas, ha scelto per loro, un percorso di formazione, con l’obiettivo di prepararli al difficile ruolo di consigliere comunale”.