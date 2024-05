Elezioni Pietralunga, Ortali scende in campo e ci riprova anche l'ex sindaco Sborzacchi | Sarà corsa a 4 - Tuttoggi.info

I due si presenteranno alle elezioni di giugno con le rispettive liste civiche, se la vedranno con il sindaco uscente Ceci e l'ex vice di quest'ultimo Rizzuti

Clamoroso a Pietralunga, dove per le prossime amministrative saranno ben 4 i candidati sindaco in lizza per il Municipio del borgo altotiberino.

Come già annunciato settimane fa, in queste ore ha finalmente sciolto le riserve Gianluca Ortali, che sarà sostenuto dalla lista “Un’altra Pietralunga” tenendo conto – dice – “della spinta avuta da gruppi di persone trasversali e da tanti giovani che si sono avvicinati alla politica, con l’obiettivo di dare alla Comunità pietralunghese un’amministrazione in forte discontinuità con esperienze sempre succedutesi a se stesse in nome di ideologie ormai superate”.

L’obiettivo per Ortali – già ex consigliere comunale di opposizione – “è una Comunità a misura d’uomo, che identifichi il Palazzo comunale come la casa di tutti e una nuova visione di amministrare fatta di collaborazione, partecipazione e apertura verso tutti coloro che vogliono bene a Pietralunga”. Questa la squadra di candidati: Giulia Bagiacchi, Roberto Benedetti, Katia Di Benedetto, Fabiola Fiorucci, Giacomo Fiorucci, Mirco Gragnola, Michele Martinelli, Donatello Meniconi, Federico Petricci, Luca Ruggeri.

Pur sottolineando il carattere civico della proposta non rinnega comunque la propria amicizia personale con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, più volte ospite della sua famiglia, incentrata allo stesso rapporto di gratuità con cui il candidato sindaco intende porsi al servizio di Pietralunga: “Il che – aggiunge – permetterà comunque di poter interagire liberamente per il bene della nostra Comunità con un rapporto vero e consolidato con superiori livelli istituzionali” .

Proprio ieri (8 maggio), a sorpresa, è arrivata anche la candidatura dell’ex primo cittadino di Pietralunga (dal 1999 al 2009, prima dell’era Ceci) Luca Sborzacchi, anch’esso appoggiato da una lista civica, “Progetto Pietralunga”.

Con essa l’ex sindaco intende “costruire un rapporto con i cittadini diverso rispetto al passato. Crediamo che attraverso questo progetto possiamo portare qualcosa di utile alla cittadinanza per lo sviluppo del territorio, il miglioramento della qualità della vita ma soprattutto per le prospettive future del nostro paese. I pietralunghesi sanno di vivere in un territorio da valorizzare sempre di più, visto anche la crescita del borgo. Il problema più urgente, però, è rappresentato dal calo demografico: occorrono politiche mirate allo sviluppo sostenibile dei territori montani ed è necessario un progetto nuovo per il futuro, con nuove idee e soluzioni alle necessità”.

Ortali e Sborzacchi si aggiungono dunque ai rivali del centrosinistra “spaccato”: Mirko Ceci, sindaco uscente a caccia del quarto mandato (sostenuto da Azione, Democratici per Pietralunga e Socialisti per Pietralunga) e Francesco Rizzuti, ex vicesindaco proprio di Ceci (appoggiato da Pd e Psi). L’esito del voto finale affidato ai circa 1700 elettori del borgo, a questo punto, diventa davvero un’incognita.