Elezioni Pietralunga, Francesco Rizzuti candidato sindaco di Pd e socialisti | Ceci sfiderà suo ex vice - Tuttoggi.info

Il centrosinistra andrà al voto diviso proprio come 5 anni fa, ora si attendono le mosse del centrodestra

A Pietralunga – a meno di un mese e mezzo dalle elezioni comunali dell’8-9 giugno – arriva lo sfidante del primo cittadino uscente Mirko Ceci, che qualche settimana fa ha annunciato la corsa al quarto mandato sostenuto da Azione, Democratici per Pietralunga e Socialisti per Pietralunga.

Partito Democratico e Partito Socialista, assieme ai gruppi civici del luogo, hanno infatti trovato una convergenza sulla figura del farmacista Francesco Rizzuti, peraltro ex vicesindaco di Ceci nel 2019-2020. Il centrosinistra, dunque, proprio come 5 anni fa, andrà diviso al voto.

“E’ stato un percorso politico lungo, ampio, condiviso e partecipato, che ha permesso la costruzione di una squadra che si riconosce in un progetto incentrato su valorizzazione e rilancio del territorio e del suo tessuto economico, nella centralità di competenze e passione politica intesa come puro servizio alle comunità – fanno sapere dal circolo Pd – Un progetto che vede sia nella figura del candidato Sindaco, sia in quella dei componenti della lista a sostegno, elementi di continuità ed esperienza rispetto al lavoro svolto dalla passata amministrazione, ma anche di rinnovamento”.

Francesco Rizzuti e la sua squadra a breve comunicheranno il primo appuntamento pubblico in cui presenteranno candidati e progetto politico. Ma la corsa al Municipio potrebbe ancora arricchirsi di un terzo candidato: il centrodestra, infatti, dopo i forti rumors sulla possibile discesa in campo dell’imprenditore Gianluca Ortali (sponda Fratelli d’Italia), non ha ancora sciolto le riserve.