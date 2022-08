Elezioni, così gli incastri hanno portato all’ambiziosa squadra FdI VIDEO

Ad raggiungere i riconfermati Franco Zaffini ed Emanuele Prisco (il primo, candidato del centrodestra all’uninominale per il Senato, il secondo capolista FdI per la Camera) ci sarà sicuramente Antonio Guidi, già ministro nel Governo Berlusconi. Nel 2018 la catapulta lo portò in Umbria “per spirito di servizio”. “Oggi ci ricordiamo di lui – spiega Zaffini – in un momento in cui quella posizione (capolista al Senato, ndr) è sicuramente eleggibile”.

Ma la vera partita era per accaparrarsi quel posto dietro a Prisco che appunto potrebbe valere il biglietto per Roma. E qui la scelta si faceva difficile, nell’incastro tra anime del partito, territori e appartenenza di genere. Marco Squarta, che da presidente dell’Assemblea legislativa umbra si considera legittimamente il terzo uomo del partito di Giorgia Meloni in Umbria, doveva guardarsi dalla collega in Regione Eleonora Pace. L’alternanza di genere avrebbe voluto una donna dietro a Prisco, in lista. E in effetti una donna c’è, ma a sorpresa è la toscana Chiara Della Porta, vice presidente nazionale dei giovani del partito. Un partito che valorizza i giovani, ricorda Zaffini, ricordando come tutti i candidati che lo accompagnano siano “prodotti del nostro vivaio giovanile”. Come ha iniziato da giovane militante la donna che guida Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che “ha raccolto una bandiera strappata e ne ha fatto un vessillo”.

Della Porta, candidata anche in Toscana, la sua terra, tirerà la volata a Marco Squarta, a cui lascerà l’eventuale secondo posto per la Camera. Sembra che in Umbria FdI riesca a farlo scattare, confidando nel flop degli amici-nemici della Lega.

Insomma, Squarta alla fine ha di fatto ottenuto quello che chiedeva. Ma ha ottenuto ancora di più Eleonora Pace, dietro nella lista umbra, ma in un secondo posto blindato in Campania, dove non sono mancate le proteste dei circoli locali nel vederla paracadutata in cima al Vesuvio. Ma a Perugia, alla conferenza stampa di presentazione delle liste, lei è apparsa soddisfatta. la più sorridente tra i candidati (facile anche accorgersi di chi fosse il più scuro in volto, e non solo per l’abbronzatura).

Dalla candidatura di Margherita Scoccia non si vede Roma. Ma si ha una visuale privilegiata su Palazzo dei Priori, dove oggi è assessore del sindaco Romizi al suo secondo mandato.

Che si dice soddisfatto dell’incastro trovato il coordinatore regionale Franco Zaffini, tra aspettative umbre e ragion di Stato romana: “Non era facile ricomporre il quadro delle candidature, le ambizioni sono tante”. E lo dimostra il fatto che la presentazione delle liste, nella sedi di via Trasimeno ovest a Perugia, sia la più affollata. In prima fila c’è anche l’amministratrice di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, prima dei non eletti che ora vede molto vicino l’ingresso a Palazzo Cesaroni.