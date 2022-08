Elezioni, le scelte del centrodestra tra blindati, catapultati e giochi di sponda

Come temevano gli esponenti locali, FdI catapulta in Umbria due big nazionali. Uno, molto probabilmente, è l’ex ministro Antonio Guidi, che sarà schierato all’uninominale per il Senato.

Posti sicuri anche per le riconferme di Franco Zaffini (capolista al Senato) ed Emanuele Prisco (alla Camera). Dietro di lui, anche lei arrivata da fuori regione (la Toscana), la coordinatrice dei giovani Chiara La Porta. Per lei una tripla candidatura con la possibilità, nel caso in cui FdI prenda nella lista della Camera il suo quarto parlamentare con il gioco deiresti, di lasciare il posto umbro a Marco Squarta, che la segue in lista.

Non sarà nelle liste umbre Eleonora Pace, candidata in un collegio blindato in Campania. Con Michela Sciurpa (e forse non solo lei se il partito riuscirà a fare il pieno di voti) che si appresta a entrare in Consiglio regionale.

I candidati saranno ufficializzati lunedì mattina nell’Opificio Fratelli d’Italia, a Perugia, alle 12.

La Lega

Un’ora prima aprirà le danze la Lega, che aveva chiuso il cerchio in anticipo. Con il segretario Virgilio Caparvi che aveva già firmato per la candidatura all’uninominale per la Camera nel collegio dell’Umbria nord. Marchetti, come anticipato, viene candidato nelle Marche, dove è commissario del partito.

Valeria Alessandrini la spunta su Luca Briziarelli: sarà lei la capolista alla Camera. Mentre Briziarelli guiderà la difficilissima sfida per il Senato.

Forza Italia

Con un post su Facebook nella serata di domenica Raffaele Nevi ha ufficializzato quello che si sapeva da giorni: sarà lui il candidato del centrodestra all’uninominale per l’Umbria sud. Chiudendo così il quadro delle candidature tripartite, come da accordi tra Meloni, Berlusconi e Salvini. “Mi impegnerò al massimo e impiegherò tutta la mia passione e le mie energie per dare ancora più forza alla nostra terra e contribuire a portare l’Italia fuori dalle difficoltà causate dalla pandemia e dalla guerra” le sue parole.

Capolista azzurre saranno due donne: Catia Polidori alla Camera e Fiammetta Modena al Senato. “Sono contenta della conferma nella posizione di capolista al Senato – il commento di Modena -. E’ il riconoscimento del lavoro svolto, nonostante la riduzione dei seggi. Il centrodestra può tornare al Governo del Paese dopo 11 anni, con una larga maggioranza. Forza Italia ha una classe dirigente preparata, che si è impegnata con dedizione. La nostra competenza sarà utile e importante per l’Italia e per la nostra regione”.

Candidature di servizio per gli amministratori azzurri: Roberto Morroni, Cristina Bertinelli e Riccardo Meloni.

In fondo, con i posti al sole di Roma che si sono drasticamente ridotti, bisogna guardare anche ad altri lidi futuri, che potrebbero valer bene il sacrificio di oggi.