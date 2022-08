Terzo polo, prove unità. Fora (CiviciX) e Ginetti (Iv): "Patto federativo"

Fora (CiviciX) e Ginetti (Iv): "Nasca un nuovo progetto veramente riformatore"

Dopo la presentazione delle liste del Terzo polo, prove di matrimonio non solo elettorale ma anche politiche. Ed è così che i vertici regionali di Italia Viva, come Nadia Ginetti, e Andrea Fora, presidente regionale di CiviciX, auspicano un matrimonio politico, anche in Umbria.

Il ringraziamento ai dirigenti

“Esprimiamo forte soddisfazione per il comune contributo apportato alla definizione della lista ‘Italia Viva – Azione – Calenda’ coalizione del Terzo Polo”, dicono ringraziando “gli organismi dirigenti delle nostre formazioni politico civiche: Nicola Preiti e Manuela Mori, coordinatori provinciali di Italia Viva, e il direttivo regionale di CiviciX per il lavoro svolto in questi giorni così frenetici. Grazie anche a tutti i nostri iscritti sia di Italia Viva sia di CiviciX per il sostegno al progetto messo in campo. Fra Italia Viva e la realtà regionale di CiviciX si è instaurato in questi giorni un rapporto di fattiva collaborazione che ad iniziare da questa esperienza elettorale potrà formalizzarsi in un ‘patto federativo’ secondo il modello che Italia Viva ha applicato in altre regioni e che CiviciX ha adottato per definire rapporti con soggettività civiche locali, movimenti politici nazionali e altre realtà associative”.