Italia Sovrana e Italexit presentano le liste | Arrivati i nomi dei 5 Stelle

Presentazioni fino a lunedì 22 agosto alle 20

Aperte le operazioni di presentazione delle candidature, possibili fino alle 20 e anche domani. I primi a varcare la parta della Corte d’appello di Perugia sono stati i rappresentanti di Italia sovrana e popolare, poi Italexit, Alternativa e Unione Popolare e i Cinque Stelle. I Pentastellati sono arrivati con la senatrice Emma Pavanelli, portavoce nazionale e capolista alla Camera nel plurinominale, e Thomas De Luca, coordinatore umbro e capogruppo in Regione.

I nomi anche per gli uninominali

I nomi definitivi per i plurinominali, sono quelli usciti dalle parlamentarie: Emma Pavanelli, Andrea Liberati, Angelica Trenta e Gino di Manici Proietti per la Camera; Raffaella Brunozzi e Rodolfo Rughi per Montecitorio. Per l’uninominale, nomi finora non diffusi, i 5 Stelle hanno scelto Ilaria Gabrielli per l’Umbria del nord e Alessandra Ruffini per il sud. Federico Pasculli sarà il candidato per il Senato.