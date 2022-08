La Lega cambia pelle per marcare lo scomodo alleato FdI

Caparvi: ecco la nostra squadra di parlamentari e amministratori con esperienza e amministratori formati | Calcetto sui catapultati altrui

Rispetto al 2018 la Lega, anche in Umbria, si trova a giocare un difesa rispetto all’arrembante alleato di Fratelli d’Italia. Oggi come allora gli esponenti umbri non mancato di ricordare l’impegno di Matteo Salvini, un tempo Capitano in grado di trainare il centrodestra.

Ne rivendicano le scelte politiche fatte in questi anni, compresa quella di entrare nel Governo Draghi per marcare la sinistra sulla sanità e i grillini sui fondi del Pnrr. Pur sapendo che, dal punto di vista elettorale, pagheranno dazio. Quanti voti cederanno a Fratelli d’Italia determinerà anche lo scarto, in termini di parlamentari. I sondaggi al momento danno 3-2, in Umbria, a favore del partito di Giorgia Meloni su quello di Matteo Salvini. Con l’incognita del 9 e ultimo posto per Roma. Insomma, potrebbe anche finire 4-2 in caso di crollo della Lega. O 3-3, se il vento verde tornerà a soffiare sull’Umbria in questo mese di campagna elettorale.