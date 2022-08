Fratelli d’Italia, Squarta c’è | Guerra sulla Pace in Campania

Squarta in campo

Il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, è terzo nel listino della Camera, dopo Emanuele Prisco e Chiara della Porta, candidata anche in Toscana. Le sue chance di ingresso però sono comunque alte. Si parla infatti di un 50 e 50. Fdi ha buone probabilità di far scattare il secondo seggio del proporzionale di Montecitorio. Considerando quindi che la Della Porta avrebbe già il biglietto di andata per Roma dalle candidature in diversi collegi toscani, ecco che si aggiungerebbe anche il pass per Squarta. Un meccanismo, questo, con cui la leader Giorgia Meloni avrebbe voluto garantire il suo golden boy. L’ex ministro Antonio Guidi, capolista del Senato, è parte di una quota di big spalmati in tutte le regioni e che dovevano essere tutelati.

Squarta sui social

“Una candidatura che ritengo doverosa in questa fase delicatissima della vita di Fratelli d’Italia – ha scritto Squarta sui social – Non potevo non mettere la mia faccia e tutto me stesso. Oggi è fondamentale esserci, la posta in gioco è troppo alta e ognuno deve fare la sua parte per quella che rappresenta la campagna elettorale più importante di sempre. Sono cresciuto al fianco di Giorgia Meloni, l’obiettivo che si pone all’orizzonte sembrava irraggiungibile qualche anno fa e la cosa mi rende straordinariamente coinvolto e, non posso negarlo, immensamente felice per lei che potrà mostrare tutto il suo valore alla guida del nostro Paese. Ecco perché, nonostante il mio ruolo di Presidente del Consiglio Regionale, ho deciso di dare il mio contributo con umiltà e senso del dovere nei confronti del Partito che rappresento. Terzo nel listino ma in prima linea per arrivare vittoriosi al 25 settembre e dare finalmente un Governo stabile e concreto ai milioni di italiani che credono in noi. Se solo ripenso ai miei sogni di ragazzo e a quanta strada è stata fatta da allora, quasi non mi sembra vero. Il merito di Giorgia Meloni è stato proprio questo, partire da un sogno e non lasciarlo mai, finisce a volte che si realizzi”.

Nuovi ingressi in consiglio regionale

Se dovessero traslocare entrambi da Palazzo Cesaroni, a Perugia si registrerebbero due nuovi ingressi. Due le donne in arrivo: Michela Sciurpa (2.664 preferenze), attuale amministratore di Sviluppumbria e Elena Proietti (2.517), attuale assessore comunale di Terni.