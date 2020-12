Elezioni 2021, appello di CC "Alleanza centrosinistra e forze civiche per cambiare città" - Tuttoggi

E’ un appello all’alleanza di tutte le forze civiche e di centrosinistra – “per dare a Città di Castello un’opportunità di rinascita e rilancio” – quello che parte da ‘Castello Cambia’ in vista delle prossime elezioni comunali 2021. attraverso .

Dopo le recenti crisi interne alla maggioranza e gli obiettivi già annunciati dal Partito Democratico per il 2021, il portavoce di Castello Cambia Roberto Colombo e i consiglieri Emanuela Arcaleni e Vincenzo Bucci pensano che “questo sia il momento di voltare pagina e liberarci dalle pastoie della bassa politica: potremmo tranquillamente ricercare e addebitare evidenti responsabilità ma preferiamo guardare avanti e, nel segnare una discontinuità con il passato, impegnarci nella costruzione di un futuro che ha bisogno di tutti coloro che intendono cambiare logica e sistema”.

“Bisogna lavorare per la rinascita della città. Il declino di questi anni – spiegano Colombo, Arcaleni e Bucci – è sotto gli occhi di tutti. Interi comparti produttivi stanno scomparendo, il tessuto sociale e produttivo è ormai solo in una crisi epocale, l’interesse all’ambiente ha lasciato il posto a cementificazioni, il centro storico è stato privato delle proprie funzioni, il mondo di associazionismo e cultura è diventato subalterno. Per non parlare delle eterne incompiute: dall’ex Ospedale a Piazza Burri, dalla Piastra logistica a Ex Fcu e altre infrastrutture. Se l’intenzione è quella di dare un’opportunità di autentico cambiamento alla nostra città, questo è il momento di agire”.

I tre rappresentanti di Castello Cambia vogliono “unire in un progetto lungimirante, unitario e alternativo realtà civiche, forze sociali e politiche che si riconoscono nella volontà di cambiare rotta perseguendo i principi di democrazia partecipativa e trasparenza, diritti del lavoro, lotta alle povertà, inclusione e diritti sociali e civili, valorizzazione ambientale e delle risorse giovanili. Intendiamo lavorare con chi ha la volontà di sintonizzarsi con istanze di cambiamento e discontinuità. Invitiamo le forze libere, sane e competenti della nostra città a dare il proprio contributo di idee e valori”.