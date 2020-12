Pd scalda motori per elezioni 2021 "Costruiremo coalizione centrosinistra nuova e larga" - Tuttoggi

Si è radunata ieri sera (giovedì11 dicembre), su piattaforma digitale, l’Unione Comunale del Pd tifernate, per sancire già adesso l’avvio dell’iter elettorale a Città di Castello.

All’incontro virtuale, a cui hanno preso parte, assieme agli iscritti, i rappresentanti dei livelli istituzionali del partito, sono stati toccati vari temi, a partire dalla delicata situazione attuale che ha già visto la maggioranza perdere molti pezzi.

“Abbiamo la certezza che i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale porteranno a termine con serietà e responsabilità il loro mandato – ha detto il segretario Mauro Mariangeli – e la consapevolezza che dovrà essere il Pd (primo partito alle comunali 2011 e 2016 e unico del centrosinistra in grado di eleggere rappresentanti in ogni consultazione elettorale) ad aprire il cantiere politico e programmatico che a Città di Castello porterà alle Amministrative del 2021“.

Occorre avviare una fase di ascolto e confronto più larga possibile, costruire da subito una piano progettuale che, esclusivamente attorno a idee e proposte per la città, riunisca forze politiche e sociali, soggetti civici, politici, e movimenti alternativi alle destre. C’è necessità di definire quel programma e poi attorno ad esso, costruire una coalizione di centrosinistra nuova e larga, in grado di portarlo a compimento

Detto ciò il segretario Mariangeli ha comunicato la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di affiancarlo in questo percorso. Faranno parte di questa squadra – in veste di invitati permanenti – il Viceministro Anna Ascani, il deputato Walter Verini, il consigliere regionale Michele Bettarelli e Franco Ciliberti; oltre a questi ci saranno anche Christian Biagini, Federico Cucchiarini, Domenico Duranti ed Emanuele Genovesi.

“Quello che serve adesso – ha concluso il segretario – sono idee e progetti per la nostra città, per un centrosinistra che sa di dover affrontare una sfida importantissima che non ha alcuna intenzione di perdere”.