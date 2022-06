E78, proposta unitaria di Castello, Citerna e San Giustino su tracciato umbro "Accordo storico" - Tuttoggi

“Rilevo con grande piacere – ha proseguito Melasecche – che non solo i tre Comuni si sono presentati con una proposta unitaria ma, anche grazie all’impegno regionale, sono stati presi in positiva considerazione dai rappresentanti di Anas presenti. Il tutto deve ora essere approfondito, ma ci sono le migliori condizioni perché i due lotti ancora da realizzare in territorio umbro, oltre al ripristino della vecchia galleria della Guinza, possano partire sotto i migliori auspici”.

“In questo modo – ha sottolineato l’assessore – non solo i progettisti Anas potranno lavorare con maggiore chiarezza e speditezza ma sono state create le condizioni per evitare che, in futuro, qualcuno dei soggetti interessati possa obiettare criticità e ritardare il finanziamento delle opere e la loro successiva cantierizzazione. Gli stessi sindaci ed assessori presenti, che voglio ringraziare per lo spirito di collaborazione dimostrato in questa prima fase, hanno dichiarato con piacere che si tratta di una svolta storica che fa ben sperare per i passi successivi da compiere”.

Questi (salvo eventuali aggiornamenti) i due lotti ancora da realizzare in Umbria: il primo, procedendo da ovest ad est, a 4 corsie, parte da Le Ville (Monterchi) in Toscana e prevede una prima galleria di circa 1,5 km prima di entrare in Umbria e poi un’altra galleria sotto la collina di Citerna per circa 2,5 km, per giungere con un viadotto di circa 1 km fino allo svincolo di Selci (San Giustino). Il costo aggiornato ad oggi è di 522 milioni di euro. Il secondo lotto, a due corsie per il momento, dalla E45 all’inizio della Guinza, ha un costo attualizzato di circa 122 milioni.