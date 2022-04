E78, Ministero autorizza completamento tratti umbri | Appalto da 90 milioni per la Guinza - Tuttoggi

Il primo lotto, procedendo da ovest ad est, a quattro corsie, parte da Le Ville (Monterchi) in Toscana, prevede una prima galleria di circa 1,5 km prima di entrare in Umbria e poi un’altra galleria sotto la collina di Citerna per circa 2,5 km, per giungere con un viadotto di circa 1 km fino allo svincolo di Selci (San Giustino). Il costo aggiornato ad oggi è di 522 milioni di euro, da finanziare successivamente alla consegna della revisione progettuale definitiva in corso.

Il secondo lotto, a due corsie per il momento, dalla E45 all’inizio della Guinza ha un costo attualizzato di circa 122 milioni. Solo a progetti definitivi presentati ed approvati dalle relative conferenze di servizi sarà possibile inoltrare richiesta di finanziamento al Cipess per procedere con gli appalti. “Poiché il tempo è tiranno – aggiunge l’assessore – occorre velocizzare al massimo l’iter in modo da avere la certezza che vadano tutti a buon fine”.

“Infine – prosegue – il cantiere che partirà per primo è relativo all’attivazione della vecchia galleria della Guinza, costruita circa 30 anni a cavallo fra Umbria e Marche, in quanto ne è già finanziato anche l’appalto per circa 90 milioni. Verrà utilizzata in un primo tempo per ragioni di sicurezza con un’unica carreggiata nel senso Umbria-Marche per poi, una volta realizzata la seconda canna, verrà utilizzata l’intera ampiezza a due corsie. Occorre adesso predisporre completamente l’impiantistica ed una rotonda di raccordo. Due anni la durata dei lavori a partire dalla gara che farà seguito al progetto esecutivo“.

“Il panorama complessivo della E78 – conclude Melasecche – appare ben diverso dalla situazione di 2 anni fa e l’interesse attivato da tutte e tre le Regioni, attivato con il relativo protocollo, sta dando i frutti sperati, dal commissariamento alla decisione del governo di procedere con impegno fino alla completa realizzazione della “superstrada dei due mari”, tale da conferire a questa parte del Paese quello sviluppo di cui si parla dai primi anni 2000″.