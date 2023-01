Due incidenti in 200 metri sulla 221 di Lerchi | Camion si ribalta - Tuttoggi

A poco meno di 200 metri di distanza, al bivio di Celle, è avvenuto invece un vero e proprio tamponamento, in un punto che è teatro di incidenti simili ormai da decenni. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, anche in questo caso non ha registrato feriti. Proprio in questi mesi la questione della “pericolosità” di questa arteria è finita anche in Consiglio comunale, con l’annuncio, finora rimasto tale, dell’installazione di un autovelox, richiesto a gran voce di recente anche dal consigliere Mancini.