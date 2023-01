Allerta ghiaccio in Umbria e scuole chiuse, caos fuori dall’ospedale di Assisi

Una situazione complicata è quella che viene segnalata ad Assisi, dove in alcune zone la corrente elettrica tra l’altro da ieri va e viene. Il problema principale è quello al di fuori dell’ospedale della città serafica. A denunciare “la non presenza di spargisale e dirigenti del traffico all’ingresso dell’ospedale dove sia i dipendenti che i cittadini sono in estrema difficoltà per le grosse quantità di ghiaccio in entrata ed uscita” è una lavoratrice dello stesso nosocomio. Anche se va detto che i mezzi spargisale del Comune sono passati intorno alle 6,30 nella zona, come assicurano, con tanto di documentazione fotografica, dalla Giunta comunale di Assisi.

Il servizio di pulizia non è purtroppo servito a molto, come dimostrano le segnalazioni di macchine bloccate fuori dall’ospedale e numerose persone scivolate, per fortuna senza gravi conseguenze. In realtà già da lunedì all’esterno del nosocomio, nelle aree di pertinenza della Usl Umbria 2 e dunque non comunali, la situazione lasciava a desiderare, come mostrano le immagini di accesso alla Radiologia nel pomeriggio.

L’accesso a Radiologia lunedì pomeriggio

La raccomandazione – in tutta l’Umbria – è comunque quella di limitare al massimo gli spostamenti, in particolar modo nelle prime ore della mattinata, e di prestare attenzione nei casi in cui non si possono posticipare uscite ed appuntamenti.

(Ha collaborato Flavia Pagliochini)