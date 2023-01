Neve in Umbria, scuole chiuse in alcuni Comuni, ecco dove | Aggiornamenti

Scuole chiuse anche in diversi comuni della fascia appenninica. Ordinanza di chiusura firmata a Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

Scuole chiuse anche a Spoleto, dove la comunicazione è arrivata in alcuni casi soltanto dopo che gli studenti sono entrati in classe. Si attende la pubblicazione dell’ordinanza. Attività didattica sospesa a Campello sul Clitunno.

A Trevi il sindaco Bernardino Sperandio ha annunciato intorno alle 8 che sta predisponendo un’ordinanza di chiusura che però non riguarda gli asili nido che saranno regolarmente aperti.

Scuole regolarmente aperte, al momento, a Perugia, Terni, Foligno. Nella città della Quintana è stato attivato il piano neve per le zone montane e periferiche, con gli operai già al lavoro da ore e nessun problema né per viabilità né per trasporto pubblico.

Nel Ternano, scuole chiuse a Ferentillo, Arrone, Montefranco, Stroncone.

(articolo in aggiornamento)