Pericolo gelo, scuole chiuse a Spoleto e Norcia il 24 gennaio | Attivo Centro Operativo Comunale - Tuttoggi

Anche in questo caso la situazione prevista per la giornata di domani non consente lo svolgimento in sicurezza del servizio scuolabus, il raggiungimento delle strutture scolastiche senza condizioni di rischio per alunni e docenti e il trasferimento in sicurezza di minori, disabili ed anziani verso i centri diurni.

Sempre con ordinanza sindacale è stato disposta l’attivazione h24 del Centro Operativo Comunale (COC) per le attività connesse alla gestione degli eventi meteorologici da oggi, lunedì 23 gennaio, fino al superamento della situazione di emergenza.​

Analogo provvedimento è stato preso anche dal Comune di Norcia, a firma del sindaco Nicola Alemanno