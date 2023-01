Droga killer a Terni, uomo morto in casa dell'amico per overdose - Tuttoggi

Terni, ancora un morto per overdose. Si tratta di un 42enne deceduto in casa di un amico nei pressi di piazza Clai

Ancora una tragica morte per overdose nella città di Terni dove, negli ultimi tempi, i casi di morte in seguito all’assunzione di mix letali di droga sono diventati preoccupanti. Questa volta, nel pomeriggio di oggi 31 gennaio, ha perso la vita un uomo di 42 anni, in pieno centro storico.

Overdose, cocaina e metadone mix letale

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo è deceduto a casa di un amico situata nei pressi di piazza Clai e, dopo un primo sopralluogo degli agenti di Stato, è emerso che ci siano tracce di utilizzo di cocaina e metadone, probabilmente il mix letale che ha stroncato l’uomo. Sul posto si sono portati anche i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del 42enne.