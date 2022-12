Tragedia a Terni, uomo ucciso da mix letale di droga e alcol - Tuttoggi

PD “Manca sicurezza, chiederemo incontro con Prefetto”

“Serve a nostro avviso un piano generale sociale e di messa in sicurezza della città e del territorio – è quanto si legge in una nota di Francesco Filipponi Capogruppo del PD – Un piano integrato che muova dall’analisi e dalla conoscenza dei fenomeni, dei fatti e della realtà.

Un piano che metta intorno ad un unico tavolo i diversi attori e soggetti. Occorre un Coordinamemto in capo al Comune con obiettivi, azioni e misure. Serve un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori ad iniziare dall’amministrazione comunale.

Chiederemo un incontro al Prefetto – conclude la nota – al fine di spiegare la nostra preoccupazione ed avanzare le nostre proposte per invertire la rotta”.

foto archivio