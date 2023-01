Droga killer | Uomo morto per overdose a casa di un amico - Tuttoggi

Overdose a Narni, uomo stroncato da malore dopo aver assunto droga killer. Si indaga a tutto campo

Un uomo di 50 anni, G.S. le generalità e ternano di origine, ha perso tragicamente la vita in casa di un amico. Il decesso è avvenuto a Narni, in via Minerva, nella giornata di martedì 3 dicembre e, dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri sul posto, con l’appoggio del personale del 118 e i Vigili del fuoco, è molto probabile che l’uomo sia stato stroncato da un malore per una dose letale di droga, nello specifico potrebbe trattarsi di overdose da eroina.

Sospetta overdose, Indagini a tutto campo

Sono i Carabinieri di Narni-Amelia, coordinati dalla Procura della Repubblica, a indagare su quanto accaduto nell’appartamento di via Minerva. Al setaccio l’abitazione dell’amico dell’uomo e il cellulare della vittima per ricostruire gli ultimi momenti di vita e i contatti avuti prima della tragica morte. Nel frattempo, dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, il corpo della vittima è stato trasferito all’ospedale di Perugia, dove verranno effettuati gli esami tossicologici. A ore, invece, è atteso l’incarico della Procura per il conferimento dell’incarico al medico legale per svolgere l’autopsia sul corpo dell’uomo.