Droga e rissa, la polizia arresta 5 stranieri. Continua, su disposizione del Questore di Perugia Antonio Sbordone, l’attività di controllo del territorio nel centro cittadino e in periferia.

Droga a Ponte San Giovanni

A Ponte San Giovanni gli agenti della Squadra volante, a seguito di un controllo all’interno di un garage, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti due cittadini stranieri. Uno originario del Marocco classe 1986, e l’altro del Pakistan anno 1997. I due avevano ricavato un alloggio di fortuna all’interno del garage, che occupavano abusivamente.

Vicino al materasso gli agenti di polizia hanno trovato cocaina e sostanza da taglio, oltre a 525 euro in contanti.

I due sono stati anche deferiti all’autorità giudiziaria per invasione abusiva di edificio. L’arresto è stato convalidato, per entrambi il giudice ha disposto il divieto di dimora in Perugia.

Intervento della polizia in centro

Nell’ambito dei ravvicinati controlli straordinari nel centro storico nella notte gli agenti della Squadra volante della Questura sono intervenuti per sedare una rissa, un’altra, tra tre cittadini africani. Due del Gambia, rispettivamente classe 1991 e 1994, e uno della Costa d’Avorio, del 1998.

Gli agenti di polizia sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. I tre sono statoi arrestati per rissa aggravata e lesioni.

I partecipanti alla rissa, inoltre, sono stati sanzionati per la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza Covid.

Infine uno degli arrestati, al termine delle attività di rito, è stato immediatamente espulso dal territorio nazionale.