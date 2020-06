Rapina con sequestro in banca, bottino di appena 3mila euro

Rapina con sequestro di persona in banca, per un bottino di appena 3mila euro. Sono in corso indagini sulla rapina avvenuta nel pomeriggio di venerdì nella filiale della banca Credit Agricole di via Settevalli.

Verso le 16, quando nella banca c’erano alcuni dipendenti e poco clienti, due persone (italiane, sembra, dall’accento), con il volto coperto e armate di taglierino, hanno intimato a tutti di entrare in una stanza, chiudendoli dentro.

Nelle casse hanno però potuto arraffare appena 3mila euro. Cosa che fa ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di rapinatori sprovveduti.

Le forze dell’ordine stanno ora vagliando le immagini della telecamera di sorveglianza.