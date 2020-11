Donna positiva al Coronavirus partorisce bimbo negativo - Tuttoggi

Una donna positiva al Coronavirus ha partorito un neonato, risultato sano, all’ospedale di Città di Castello.

La gestante, alla terza gravidanza, è arrivata in travaglio al pronto soccorso nella serata di domenica 1 novembre. Durante il triage è stata sottoposta a tampone rapido ma, in attesa del risultato, è entrata nella fase del parto e questo, nonostante il test fosse positivo, ha impedito il suo trasferimento a Perugia, come previsto dal protocollo regionale per questi casi.

E’ stata quindi attivata la procedura di emergenza e la donna è stata trasferita nel blocco ostetrico nella sala dedicata alle pazienti con Covid-19 per il taglio cesareo. La madre e il piccolo, che è risultato negativo, sono stati trasferiti all’ospedale di Perugia dove termineranno la degenza.