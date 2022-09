Don Samuele, lasciata la tonaca, sposa la sua Eva: un anno dopo il suo vice

La notizia della rinuncia ai voti di don Samuele aveva fatto notizia anche perché in quei giorni un altro sacerdote della parrocchia San Pio X, don David Tacchini, vice parroco di don Samuele, aveva fatto la stessa scelta. Don David, qualche mese dopo, aveva annunciato il proprio matrimonio. E in precedenza un altro parroco, don Riccardo Ceccobelli, in servizio a Massa Martana, aveva abbandonato l’abito talare per amore di una parrocchiana.

Ora, a distanza di oltre un anno dal matrimonio di quello che era il suo vice nella parrocchia di San Pio X, arriva la notizia che anche l’ex parroco Samuele convolerà a nozze.