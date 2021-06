L'ex sacerdote David Tacchini si sposerà con una tifernate - Tuttoggi

La pubblicazione di matrimonio è già da qualche giorno sull'Albo Pretorio del Comune di Città di Castello

L’ex vice parroco di San Pio X David Tacchini – che di recente ha ottenuto la dispensa papale dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione insieme al “collega” Samuele Biondini – convolerà a nozze con una 39enne tifernate.

La pubblicazione di matrimonio è infatti comparsa in questi giorni sul Albo Pretorio del Comune di Città di Castello. Non c’è ancora una data precisa né tantomeno il luogo ma i due si sposeranno di sicuro entro 6 mesi, come prevede la prassi.

Il 40enne David Tacchini, ordinato sacerdote nel 2014, aveva maturato la decisione di lasciare l’abito talare quasi un anno fa. Scelta poi resa nota, il 12 maggio scorso, direttamente dal vescovo di Città di Castello mons. Domenico Cancian, che in quell’occasione non aveva citato le motivazioni.

Con il passare delle ore – e un eco mediatica alquanto eccessiva e forse anche esagerata – era poi emerso che la scelta di Davide e Samuele era dovuta da ragioni sentimentali. Una notizia che aveva fatto molto rumore in città e in tutta Italia, ma che in molti – soprattutto i parrocchiani e chi li conosceva da sempre – l’hanno vista come “un atto di responsabilità e pura onestà“.

David Tacchini e Samuele Biondini, per spegnere le numerose e presunte voci (molte delle quali false), avevano addirittura dovuto smentire di non essere diventati padri, come molti insinuavano. Lo stesso vescovo Cancian, durante l’insediamento del nuovo parroco di San Pio X, Padre Giuseppe Renda, era dovuto intervenire per invitare tutti a “smetterla con i pettegolezzi”.