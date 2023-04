Domenica "Ninetta" Giovannetti compie 108 anni, è la seconda donna più longeva dell'Umbria - Tuttoggi.info

Ninetta è nata a Monteleone di Spoleto ma dagli anni '40 vive a Spoleto: è la più anziana della città

Spoleto in festa per la sua ultracentenaria più longeva: Domenica “Ninetta” Giovanetti ha infatti compiuto oggi ben 108 anni. E’ la seconda donna più longeva dell’Umbria (la prima è Armandina Cerritoni di Foligno, che compirà 109 anni a luglio).

Vedova del marito Gino Smarrocchia, quattro figlie (Annarita, Erina, Ernesta e Maria), una decina di nipoti, vari pronipoti e perfino dei trisnipoti, “Ninetta” è nata il 14 aprile 1915 a Monteleone di Spoleto. Da quando aveva circa 30 anni, però, si è trasferita a Spoleto, dove ha lavorato per anni come cuoca nella caserma dei carabinieri e dove vive in via Ponzianina. Ed è qui che oggi sarà festa grande per la “nonna di Spoleto” insieme ai suoi familiari. Lo scorso anno a renderle omaggio fu il sindaco Andrea Sisti, che le consegnò una pergamena per conto del Comune, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e dal vice presidente Sergio Grifoni.