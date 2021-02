Disabile in difficoltà, Questore Terni premia due Agenti della Squadra Volante - Tuttoggi

Altruismo e spirito d’iniziativa al servizio del prossimo, queste le motivazioni che hanno portato al riconoscimento per i due Agenti

L’hanno vista al freddo, in strada, di sera, e con il capo piegato sulla spalla ed hanno immediatamente fermato la Volante per andar a controllare se la signora, disabile, avesse bisogno di aiuto.

Per fortuna, la ragazza, una 36enne ternana, stava solo al telefono, che teneva tra la spalla e l’orecchio, perché le mani le teneva in tasca, per il freddo pungente di fine gennaio.

Gli agenti si sono accertati che la ragazza non avesse bisogno di niente e hanno ripreso il loro servizio in Volante.

Il giorno dopo, la ragazza ha inviato un’email al Questore Roberto Massucci per ringraziare i poliziotti che “in un momento così emotivamente particolare per tutti, si sono preoccupati per il prossimo con estrema cura”, ringraziando la Polizia di Stato di Terni per il lavoro che svolge per i cittadini.

Questa mattina, il Questore ha riunito nella Sala Riunioni “Roberto Antiochia” i due colleghi – Matteo Chiuselli e Alessandro Giardinieri – con tutti gli altri del loro turno, che accompagnati dal Commissario Anna Maria Mancini hanno ricevuto un compiacimento, espressione di un sincero plauso ed apprezzamento per il loro gesto.