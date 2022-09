Dieci anni senza Francesco Rampini, a lui sarà intitolata la palestra del "Mazzatinti" - Tuttoggi

La città omaggia il giovane pallavolista scomparso, la cerimonia si terrà sabato 24 settembre alle 11, alla presenza di famiglia, amici, associazioni che hanno seguito l’iter e istituzioni

Verrà intitolata a Francesco Rampini – giovane pallavolista impegnato nel volontariato e in moltissime attività aggregative rivolte al sociale, scomparso 10 anni fa in un incidente stradale – la palestra del Liceo Scientifico e Artistico del Polo Liceale Mazzatinti, in via dell’Arboreto a Gubbio, dove Francesco ha giocato per anni e allenato tantissimi giovani.

Un omaggio fortemente voluto da Pallavolo Gubbio, Famiglia dei Santantoniari, associazione Leukos, Baracca Party e Circolo 99: tutte associazioni delle quali Francesco faceva parte, coniugando impegno sociale, sport, condivisione, amore per la città.