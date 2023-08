Vacanze in Umbria per la coppia hollywoodiana Diane Kruger e Norman Reedus - Tuttoggi.info

L'attrice di "Bastardi senza gloria" il Daryl Dixon di "The Walking Dead" avvistati a Umbertide, Assisi e Cortona | Lei posta una foto con uno sfondo che sembra essere il Castello di Reschio

“Ah…la Dolce Vita!”. Diane Kruger riassume così, in un post sui social, la sua vacanza in Umbria, dove ormai da giorni è stata avvistata insieme al compagno Norman Reedus, il noto “Daryl Dixon” della serie “The Walking Dead”.

L’attrice di “Bastardi senza Gloria” e “Troy” ha postato una foto in un luogo immerso nella natura, che potrebbe essere il Castello di Reschio, a Lisciano Niccone, ormai luogo prescelto dei vip del cinema. A confermare la presenza in zona dei due è un’altra foto, dove Norman Reedus, ieri mattina (4 agosto), proprio in compagnia della moglie Diane, si è concesso per un selfie in piazza Gramsci a Umbertide. Qui, in una cartoleria, i due avrebbero comprato un regalo per la figlia.

Nei giorni scorsi, la coppia ha fatto tappa anche ad Assisi – qui la Kruger ha postato una “stories” con una vetrina di una nota pasticceria – e Cortona (a due passi da Reschio), dove l’attore si è fatto immortalare in un altro scatto, insieme ad un fan, ai piedi della scalinata del Palazzo comunale.

L’Umbria e l’Altotevere, dunque, tornano ancora una volta ad essere meta preferita dei big del grande schermo, soprattutto per le vacanze. Di recente, proprio a Reschio, era tornati Anthony Hopkins (lo scorso aprile) e a giugno Gwyneth Paltrow, ormai di casa in queste zone. L’attrice di “Shakespeare in Love” si era fermata pure per un pranzo a Città di Castello, facendo spesa e chiacchierando con tanti tifernati.