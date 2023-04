Balletto da Oscar, Anthony Hopkins torna in vacanza tra Umbria e Toscana - Tuttoggi.info

L'attore di Hollywood torna in una zona molto amata, dov'è stato più volte | Sullo sfondo si riconoscono le inconfondibili colline della Valle del Niccone, l'attore sarebbe di stanza a Reschio

Un Anthony Hopkins in perfetta forma, che balla sulle note di “Mambo Italiano”, è tornato a svagarsi al confine tra Umbria e Toscana, zona molto amata dall’attore, più volte protagonista di video nel resort di Reschio nel Comune di Lisciano Niccone.

Anche in quest’ultimo filmato – postato domenica 23 aprile – dove appare insieme a quello che presenta come il suo “allenatore gallese di boxe”, lo sfondo sembrerebbe essere proprio quello delle verdi colline dove sorge il castello di Reschio, anche se sul post Hopkins si “geolocalizza” in Toscana.

La stessa cosa successe nel 2021: il divo di Hollywood, ripreso mentre ammirava i cavalli del resort umbro, scrisse di trovarsi “sotto il magico sole toscano”. Un errore “da Oscar”, dunque, ma non così madornale, visto che il Comune di Cortona (Ar) dista neanche un chilometro.

Seppur in questo caso non abbia specificato il luogo preciso del suo soggiorno sembra proprio che il premio Oscar abbia fatto ritorno a Reschio, ben riconoscibile dai profili verdi della Valle del Niccone sullo sfondo. L’attore è comunque attratto da sempre da questa magnifica zona di confine immersa nella natura, dove ama soggiornare appena sbocciata la primavera. Negli scorsi anni era stato avvistato spesso a Cortona ma anche ad Assisi.