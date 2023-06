Gwyneth Paltrow torna a Città di Castello per un pranzo in centro e un saluto all'amica Denise - Tuttoggi.info

Non è la prima volta che l'attrice premio Oscar visita il centro storico tifernate, sempre alla ricerca di prodotti locali di cui va "ghiotta"

Gwyneth Paltrow “avvistata” nel weekend, ancora una volta, a Città di Castello. Non è la prima volta che la bellissima attrice hollywoodiana (Premio Oscar per Shakespeare in Love) fa tappa nel centro storico tifernate fra le bancarelle del mercato e in alcuni luoghi simbolo delle eccellenze gastronomiche locali.

Sabato mattina (17 giugno) la celebre diva ha fatto visita alla bottega di “Denise”, al secolo Fiorella Flavi, che da 63 anni manda avanti la sua attività al mercato coperto, ora anche assieme alla figlia Alessandra Guerrucci. “Gwyneth – ha detto “Denise” – da anni ci viene a trovare, spesso in estate, ed apprezza tutti i nostri prodotti, formaggi, salumi, ed altre specialità: la sua presenza non passa certo inosservata per bellezza, gentilezza dei modi e sorriso radioso”.

Dal mercato coperto Gwyneth Paltrow è poi passata al vicino ristorante-trattoria gestito da Cristiano e Marco Cuccarini: l’attrice ha infatti voluto pranzare nel cuore della città, posando sorridente per la foto di rito con tutto lo staff del locale, che l’ha accolta nel migliore dei modi.

“Fa piacere ricevere visite di personaggi conosciuti che ti mettono subito a proprio agio e dimostrano di apprezzare la cucina locale. Una piacevole sorpresa” hanno dichiarato i titolari. Va ricordato che Gwyneth Paltrow ama soggiornare soprattutto al Castello di Reschio (Lisciano Niccone), base ormai da anni delle sue vacanze altotiberine.