Gwyneth Paltrow festeggia 50 anni con Cameron Diaz, pranzo alla Locanda del Teatro

Il menù è stato ideato dalla chef Titta su indicazione della stessa Gwyneth Paltrow: il gruppo ha degustato l’alta cucina di casa basata su prodotti leggeri. Ad aprire il pranzo è stato l’hummus di ceci di Spello al profumo di melissa con crudité di verdure. Quindi l’uovo pascolo in forma con zabaione di parmigiano e tartufo fresco di stagione. Come primo piatto è stato servito il tagliolino tirato al mattarello con pesto di basilico, vongole veraci e mandorle tostate. A seguire una manzetta prussiana con olio extravergine d’oliva, sale e tartufo fresco di stagione. Come dessert una pesca tiepida con amaretti, gelato al creme caramel e biscotto all’erba cedrina.

Le due bellissime e famosissime artiste al termine del pranzo – che si è meritato anche un applauso – si sono prestate anche ad una foto con Pasqualino Titta e Paolo Galanti. E Gwyneth Paltrow ha lasciato una dedica sul book del locale. “A noi fa molto piacere essere stati scelti per questo pranzo – spiega a Tuttoggi.info Galanti – siamo una realtà piccola ma in crescita e per noi è un grande onore. Siamo felici di averle coccolate”.

Per Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz – che si sono presentate entrambe con un look casual: jeans, maglia nera e scarpe da ginnastica – la presenza in Umbria in questi giorni rappresenta un ritorno a pochi mesi di distanza dall’ultimo “avvistamento”. Entrambe quest’estate sono infatti state in Alto Tevere, zona che amano.

La Diaz con il marito Benji Madden a fine giugno era a Montone. A luglio, invece, la stessa Paltrow aveva annunciato con un post su Instagram la sua presenza a Reschio, “uno dei miei posti preferiti sulla terra“. Ora, invece, le due star statunitensi hanno scelto di girare anche in altre zone dell’Umbria, fermandosi a Montefalco, forse anche per la notorietà in ambito enologico, visto che Cameron Diaz da qualche tempo si è data alla produzione di vino. Ed infatti la comitiva dopo il pranzo alla Locanda del Teatro si è recata in una nota cantina di Montefalco.

(ultima modifica alle 18.20)