Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow, rigatoni al pomodoro da Brunello Cucinelli

Le due attrici hanno fatto visita al re del cashmere a Solomeo: "Grazie per l'amore per i nostri borghi"

Dopo il pranzo a Montefalco, visita a Solomeo, ospiti di Brunello Cucinelli, per Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow, in vacanza in Umbria per festeggiare i 50 anni della protagonista di Sliding Doors.

Le attrici hanno gradito, come ha scritto lo stesso Cucinelli sul proprio profilo Instagram, in cui ha postato la foto con la sua famiglia insieme alle due “carissime” ospiti, i rigatoni al pomodoro e mozzarella.