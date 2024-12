'Trump colpevole di stupro', Abc pagherà 15 milioni al presidente per diffamazione - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - ABC News pagherà 15 milioni di dollari a Donald Trump per chiudere la causa intentata dal presidente per diffamazione. Trump ha citato in giudizio il network e l'anchorman George Stephanopoulos. Il giornalista, durante il programma 'This Week' andato in onda il 10 marzo 2024, ha ha affermato che Trump è stato ritenuto civilmente responsabile dello stupro della scrittrice E. Jean Carroll.

Stephanopoulus ha citato in maniera non appropriata la sentenza emessa in un processo celebrato a Manhattan. La giuria ha stabilito che Trump ha abusato sessualmente e diffamato Carroll ma non ha fatto esplicito riferimento allo stupro, reato specifico e diverso dagli abusi secondo le leggi in vigore nello stato di New York.

ABC News e Trump hanno raggiunto un accordo per chiudere il contenzioso: il network verserà 15 milioni di dollari per una fondazione e un museo che verranno creati da Trump o a nome del presidente. La somma comprende anche 1 milione di dollari per le spese legali.