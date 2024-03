Da Lourdes la statua della Madonna in pellegrinaggio a Foligno - Tuttoggi.info

Dopo aver toccato diverse Diocesi in tutto il paese, la statua della Madonna di Lourdes terminerà il cammino proprio in Umbria, con Foligno come prima tappa della regione

Dal santuario francese di Lourdes a Foligno: per due giorni la città della quintana ospiterà la statua della Madonna proveniente dal luogo di pellegrinaggio visitato ogni anno da milioni di fedeli da tutto il mondo.

La statua della Madonna di Lourdes, infatti, sarà in città il 16 e 17 marzo, dopo un pellegrinaggio in tutta Italia in occasione dei 120 anni di Unitalsi, associazione dedicata al servizio degli ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio presso luoghi di culto. L’effige verrà accolta sabato, alle ore 16, all’ospedale san Giovanni Battista, dove alle 17 ci sarà il rosario meditato e alle 18 la messa, al termine della quale si svolgerà la processione “aux flambeaux”, verso la chiesa di San Paolo. La statua della Madonna di Lourdes rimarrà qui fino al giorno seguente, quando sarà possibile ammirarla e raccogliersi in preghiera durante le celebrazioni religiose delle 8.30 e delle 11.15.

Un evento all’insegna della fede e dell’attenzione alle persone, con in prima linea l’Unitalsi di Foligno, che conta tanti volontari impegnati a sostenere le persone più fragili anche attraverso iniziative del genere. L’immagine della Madonna di Lourdes ha iniziato il suo pellegrinaggio in Italia a settembre 2023, partendo dalla Campania, nell’ambito del progetto “Peregrinatio Mariae. Un angolo di Lourdes fra noi”. Dopo aver toccato diverse Diocesi in tutto il paese, terminerà il cammino proprio in Umbria, con Foligno come prima tappa della regione.

Non è la prima volta che la statua della Madonna di Lourdes viene portata in Umbria.