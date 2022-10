Curva Nord, il silenzio del Comune più assordante del rumore delle ruspe

Poi, il silenzio. Tanto che anche l’assessore Pastorelli è finita nel mirino della tifoseria (accomunata nella protesta alla contestazione al presidente Santopadre), dopo essere stata già criticata per il discusso concorso lanciato tra i gruppi ultras della Nord per decorare i bagni dello stadio.

Un ulteriore ritardo che mette in imbarazzo il Comune, tanto che martedì il sindaco Romizi si è recato sul cantiere del Curi per verificare di persona lo stato dei lavori. Per la cui conclusione, a questo punto, non si conosce la reale tempistica. Soprattutto se i ritardi risultano effettivamente legati alla difficoltà di reperire alcuni materiali. Vedere comunque l’attuale situazione del cantiere non rassicura circa la rapida chiusura dei lavori.

“Almeno metteteci la faccia – scrive il consigliere comunale del Pd, Francesco Zuccherini – quando vengono fatte queste comunicazioni invece di mandare una semplice pec. E per piacere, finitela di parlare di nuovo Curi o di cordate immaginarie, ma lavorate in silenzio per mettere in sicurezza le strutture che ci sono, senza prendere in giro più nessuno!”.

Intanto, il migliaio di tifosi che ha sottoscritto l’abbonamento per la Curva Nord domenica dovrebbe essere ammesso in Gradinata senza dover effettuare ulteriori procedure. Ma su questo si attende la comunicazione ufficiale del Perugia Calcio.