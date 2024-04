Anna Castiglia in concerto a Tuoro il 27 aprile - Tuttoggi.info

Dopo il nuovo singolo "Whitman" feat Ghemon e il suo primo tour nei club, Anna Castiglia sabato 27 aprile live a Tuoro

Un live di Anna Castiglia è un viaggio tra stili e generi musicali diversi, una full immersion di buonumore e talento, un’oasi di leggerezza e momenti di riflessione che, sempre con ironia, ci fanno guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità. Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo “Whitman” feat. Ghemon, Anna Castiglia sarà live sabato 27 aprile al Teatro dell’Accademia di Tuoro Sul Trasimeno (PG).

Nel frattempo l’artista ha annunciato i primi appuntamenti del tour estivo, che, a partire dal palco del MI AMI Festival, la porterà in giro per tutta la penisola.

In “Whitman” Anna Castiglia cerca di trovare il senso della fine di una relazione insieme a Ghemon, che la accompagna in questo brano caratterizzato da atmosfere solari. Le sonorità mediterranee, tra giri di basso, chitarre funk e trombe jazz-pop, si mescolano alle voci della cantautrice siciliana e di uno tra i liricisti maggiormente riconosciuti nel panorama musicale italiano contemporaneo, capace di viaggiare tra più generi, stili e tematiche.

L’artista, inoltre, è stata inclusa di recente nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto. La freschezza al di fuori di qualsiasi schema è diventata ormai un tratto distintivo di Anna Castiglia e i suoi brani pieni, ricchi, emotivamente e musicalmente, sono la testimonianza di un’espressività stilistica unica nel suo genere. Siciliana di nascita ma milanese d’adozione, Anna è reduce dalla pubblicazione degli ultimi singoli GHALI e Participio Presente, brano quest’ultimo che parla della famosa gavetta senza durata definita degli artisti emergenti, una corsa in una strada affollata alla ricerca del successo. Il palco è l’ambiente naturale in cui è nato e si è sviluppato il suo progetto: dopo aver trascorso gli ultimi mesi sui palchi dei teatri in apertura al live di Max Gazzè, Anna Castiglia è nel pieno del suo primo tour, prodotto da OTR Live, che la vede esibirsi in diversi club dello stivale, in attesa dell’uscita del primo disco nel corso di quest’anno. Ad aprile è tornata con il nuovo singolo “Whitman” feat. Ghemon e ha annunciato i primi appuntamenti del tour estivo.