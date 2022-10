Niente Curva Nord domenica: la pazienza dei tifosi messa a dura prova

Visto l'esito del sopralluogo, il Comune ha comunicato all'AC Perugia che il settore non potrà essere riaperto per la gara contro il Sudtirol

Niente Curva Nord domenica per la sfida contro il Sudtirol. L’AC Perugia ha comunicato di aver ricevuto una pec dal Comune di Perugia nella quale si informa che “a seguito dell’ultimo sopralluogo di stamattina, nonostante gli sforzi profusi per pervenire alla conclusione dei lavori necessari per la riapertura della Curva Nord per l’incontro di calcio Perugia-SudTirol, siamo a comunicare che purtroppo il settore non si potrà riaprire”.

Il Perugia si scusa con i tifosi per il disagio arrecato. A breve saranno comunicate le modalità di accesso allo stadio per gli abbonati al settore curva nord per la gara Perugia-Sudtirol.