Riapre la Curva Nord, le altre novità per i tifosi del Grifo

Tornerà la balaustra in cima per ospitare il mitico striscione | Concorso tra la tifoseria per realizzare murales celebrativi del Grifo

La riapertura della Curva Nord – per la partita contro il Sudtirol – era naturalmente la notizia più attesa dai tifosi del Perugia. Ma non è l’unica.

L’assessore Clara Pastorelli, facendo il punto insieme al sindaco Romizi sui lavori allo stadio Curi – un’occasione in cui l’amministrazione comunale ha risposto anche alle domande sul progetto per il nuovo impianto – ha annunciato anche due ulteriori novità che interessano da vicino i tifosi.