Nuovo Curi, Santopadre svela e copre: progetto stadio da 18mila posti

Le parole del presidente del Perugia sul "sogno" del nuovo stadio e il progetto che coinvolge una cordata di imprenditori

Nuovo Curi, Massimiliano Santopadre un po’ svela e un po’ copre sul progetto per il rifacimento dello stadio. Nella conferenza stampa di presentazione d el nuovo allenatore, Silvio Baldini, il presidente dell’AC Perugia ha messo tra i suoi “sogni”, oltre a quello di portare “un giorno il Perugia in Serie A”, la realizzazione di “nuove infrastrutture” e un “nuovo stadio”. Salvo poi, di fronte alle domande dei giornalisti, anche alla luce del nuovo progetto che coinvolge una cordata di imprenditori, frenare: “Quando ci sarà qualcosa di concreto sarò il primo a dirvelo”. Per poi però – in questo gioco di accelerazioni e frenate – aggiungere subito dopo: “Stiamo lavorando anche per questo obiettivo”.

Un lavoro a tre. La cordata di imprenditori, pronta a investire nel progetto. Il Comune, proprietaria del terreno di gioco e interessata a realizzare, all’interno del nuovo impianto, la sede della polizia municipale. E naturalmente c’è il Perugia Calcio, a questo punto il perno intorno al quale dove ruotare l’operazione, che dovrebbe anche servire a dare nuove risorse anche alla società.