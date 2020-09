Croce Bianca, il corso fa boom di iscritti: in arrivo una seconda edizione

La Croce Bianca non lascia, ma raddoppia. Numerosissime le domande di partecipazione per il Corso base di Protezione Civile e per il Corso di Base per operatore di colonna mobile nazionale. Un numero quasi inaspettato, che ha spinto gli organizzatori del corso a raddoppiare: 2 corsi con 25 partecipanti ciascuno. Il primo partirà lunedì 14 settembre, mentre il secondo mercoledì 23 settembre.

Il programma del corso della Croce Bianca

“Ricordiamo – spiega il responsabile dell’iniziativa Luigi Montenovo – che il corso è composto di 12 lezioni per il corso della Regione con esame finale più un’intera giornata per il corso ANPAS con esame finale. Solo chi supererà le due prove otterrà i due attestati finali. Per cercare di soddisfare le tante richieste che non siamo riusciti ad accogliere, abbiamo intenzione di attivare nuovi corsi tra la primavera e l’autunno 2021. Il nostro obiettivo è quello di costituire un nucleo di Protezione Civile all’interno dell’ Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca di Foligno da mettere al servizio della comunità“.