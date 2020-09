La Croce Bianca lancia anche i corsi per volontari della Protezione civile

Si tratta di lezioni gratuite, al via lunedì 14 settembre alle 21 e per 12 lezioni

La Croce Bianca vuole crescere e lancia i nuovi corsi per la formazione di volontari della Protezione civile. Si tratta di lezioni gratuite, al via lunedì 14 settembre alle 21 e per 12 lezioni, che serviranno per rafforzare l’attività dell’associazione che, in questi mesi, si è distinta per un importante attivismo soprattutto nel periodo del lockdown.

“Vogliamo crescere”

“La Croce bianca – ha detto il presidente Salvatore Stella – ha sempre partecipato alla vita sociale, ma solo come settore sanitario. Siamo stati il fulcro dell’attività del terremoto e anche a L’Aquila abbiamo partecipato come forme regionali. Il nostro obiettivo ora è crescere. Il gruppo Prociv della Croce Bianca servirà per nuove attività, senza distogliere le forze dal settore sanitario”. A coordinare i corsi sarà Luigi Montenovo, già presidente della Consulta della Protezione civile e ora nel direttivo della Croce Bianca. “In questo modo rafforziamo la solidarietà, che è alla base del nostro spirito Anpas“, spiega Montenovo.

Il programma del corso

Il corso permetterà di incassare l’abilitazione sia di Anpas sia del sistema regionale. Ricco il programma: organizzazione nazionale e locale del servizio; il volontariato, le tipologie dei rischi; la pianificazione delle emergenze; le trasmissioni in emergenza; nozioni di primo soccorso; la sicurezza nel primo soccorso; la diffusione della cultura di protezione civile, nozioni di cartografia. Alla fine ci saranno anche gli esami.

I corsi sono aperti a tutti e sono gratuiti, con il rilascio finale di attestati con valenza comunale, regionale e nazionale.