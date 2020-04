Covid19, consiglio comunale straordinario sul Coronavirus

E’ stato convocato per martedì 5 maggio il Consiglio comunale di Foligno, in seduta straordinaria, alle 14,30, in videoconferenza. All’esame dell’assemblea i seguenti punti all’ordine del giorno: idee, proposte e confronto per la ripresa a seguito della crisi dovuta al Covid-19; mozione urgente presentata dai gruppi consiliari Pd, Patto per Foligno, Foligno 20|30 su proposta per affrontare la crisi dovuta al Covid-19 con richiesta di annullamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (anno 2020) e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (anno 2020); mozione urgente presentata dai gruppi consiliari Pd, Patto per Foligno, Foligno 20|30 e Movimento 5 Stelle su istituzione tavolo “Emergenza Covid-19”; ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle) per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle attività commerciali a seguito dei danni economici causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 – esenzione tariffa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020 e esenzione Tari e imposta sulla pubblicità. La seduta sarà resa pubblica mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it.