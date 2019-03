Consiglio comunale Foligno approva a maggioranza, il bilancio di previsione 2019

Il Consiglio comunale di Foligno ha approvato, a maggioranza, il bilancio di previsione 2019. “Si chiude la legislatura con i conti in ordine – ha commentato il sindaco di Foligno, Nando Mismetti – e con un indebitamento tra i più bassi d’Italia. Non sono aumentate tasse né tariffe. Siamo riusciti ad investire cifre considerevoli, grazie ai finanziamenti europei che siamo riusciti ad ottenere, soprattutto per l’edilizia scolastica. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere comunale Giuliano Zuccari per la sua disponibilità che ci ha consentito di consolidare la maggioranza, visto che con il consigliere Lorenzo Schiarea c’erano stati diversi problemi negli ultimi tempi”.

Il Consiglio ha approvato, a maggioranza, tutti i punti all’ordine del giorno dell’assemblea che hanno riguardato, tra l’altro, l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti – Tari anno 2019, l’addizionale comunale all’Irpef del 2019 con la conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2018, il tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2019 con la conferma delle aliquote già in vigore nel quadriennio 2015 – 2016 – 2017 – 2018, il regolamento degli impianti e mezzi pubblicitari.

