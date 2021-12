Covid, positivo 1 tampone su tre |Balzo dei ricoveri

L'aggiornamento della protezione civile con i contagi nei comuni | Ospedalizzazioni ancora basse rispetto a un anno fa, ma crescono per i grandi numeri dei positivi

Positivo un tampone molecolare su tre tra quelli processati il giorno di Natale. Alle ore 10.40 di oggi, 26 dicembre, secondo il bollettino della protezione civile regionale, i positivi al Covid in Umbria sono 7621, con 348 nuovi casi.

Aumentano di molto, e questo è il dato che preoccupa, i pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono 91, 14 in più in 24 ore. Di questi, 9 sono in terapia intensiva. Numeri, quelli delle ospedalizzazioni, ancora molto più bassi rispetto a un anno fa. Anche se, per i grandi numeri dei contagi, si teme un forte incremento anche delle ospedalizzazioni nelle prossime due settimane.

I contagi nei comuni

A Perugia, dove proseguono le file al drive thorugh di Pian di Massino, sono 35 i nuovi casi (1510 in totale). Sedici a Terni (1024 in totale). Due i nuovi contagi a Foligno (i positivi restano 416), uno a Città di Castello (272), 3 a Spoleto (411), uno a Orvieto (83).

Nessun nuovo caso ad Assisi (230 in totale), né a Bastia (168).

Balzo di contagi a Marsciano: 31 i nuovi, i positivi sono ora 180. Venti nuovi casi a Todi (104 in totale).

Nel Folignate, un nuovo caso a Spello (70 i positivi), un caso a Trevi (46), nessuno a Montefalco (36).

In Valnerina, un caso a Cascia (5), nessuno a Norcia (15).

(notizia in aggiornamento con i dati nei comuni)