Covid, salta il tracciamento: cambiano le regole sulle quarantene, anche a scuola

L'isolamento scatta già con il rsultato positivo dell'antigenico | A scuola per chiunque sia venuto a contatto con il contagiato per almeno 4 ore

Con l’aumento esponenziale dei casi positivi al Covid salta il tracciamento. E allora si cambiano le regole che fanno scattare la quarantena, anche a scuola.

Dal 27 dicembre, la quarantena per 4 giorni scatterà già in caso di tampone antigenico positivo (quello effettuato in farmacia), senza la necessità della conferma di un tampone molecolare dalla Asl.

A scuola

Cambiano le regole anche per le scuole, dove da inizio anno si diversificava tra casi isolati o cluster in classe.

Al rientro a scuola a gennaio, in caso di un positivo, sia esso un docente, personale scolastico o uno studente, scatta l’isolamento di 14 giorni per chiunque vi sia stato in contatto in aula per almeno 4 ore nelle precedenti 48 ore. Senza alcun tampone, né che ne certifichi la positività, né l’avvenuta negativizzazione. I 14 giorni si calcolano dall’ultimo contatto con il positivo.

La circolare ai dirigenti scolastici è stata inviata il 24 dicembre, sulla base di quella regionale del 23 dicembre. Ovviamente, sempre che nel frattempo non intervengano diverse disposizioni a livello ministeriale. Il Governo, nell’ultimo decreto, non ha previsto misure restrittive per la scuola, stanziando ulteriori risorse per potenziare i tracciamenti ed evitare in questo modo il ricorso alla didattica a distanza.