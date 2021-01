Il Covid non ferma la Biblioteca, tra attività online e letture in aumento

Il bilancio dell'assessorato alla Cultura nell'anno del Coronavirus

Il Covid non ha fermato l’attività della Biblioteca di Foligno, che ha fatto fronte alla situazione del 2020 con molte novità. “Tanti sono stati gli eventi organizzati in presenza quando possibile, e a distanza, con numerose letture pubbliche e l’organizzazione di una edizione delle Giornate dantesche particolarmente ricca – dicono dall’assessorato alla Cultura di Decio Barili – Dovendo in alcune fasi impedire l’accesso del pubblico alla biblioteca, o garantire servizi solo su prenotazione, è stata posta attenzione ai servizi digitali. Inoltre è stato svolto un grande lavoro di “back office” per ottimizzare e rendere più efficiente l’archiviazione dei documenti e valorizzare le collezioni“.

Il completamento della catalogazione dei fondi

E’ stata completata la catalogazione del Fondo Faloci e di altri fondi. Per aiutare gli utenti nella scelta dei libri e valorizzare il patrimonio della Biblioteca, è stata data una nuova veste alle vetrine, con una sistemazione che metta i nuovi acquisti e i fondi più importanti in evidenza.

Il futuro delle ‘Giornate dantesche’

Due dati: i tre utenti che hanno letto di più hanno preso in prestito mediamente 40 libri ciascuno. Il libro più letto dell’anno è stato “Il colibrì” di Sandro Veronesi. “Per il futuro ci proponiamo di continuare e migliorare le attività avviate, che sono tante e che di seguito saranno descritte, intensificando anche la comunicazione delle iniziative per coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti. Vorremmo cercare di conoscere sempre meglio gli utenti e i loro bisogni, possibilmente attraverso indagini mirate. Per quanto riguarda le Giornate dantesche, il 2021 sarà l’anno dell’importante ricorrenza del settecentenario dalla morte di Dante, che il Comune vorrà celebrare “in grande”, proponendo sempre di più Foligno come città dantesca nel panorama nazionale. Durante l’anno sono state completamente rinnovate le pagine web della biblioteca che oggi vengono costantemente aggiornate, per diventare un punto di riferimento essenziale per gli utenti“.

Foligno cult

“E’ nata la pagina di notizie e approfondimenti “Foligno cult ”, dove vengono costantemente proposte informazioni culturali. La presenza della biblioteca sul canale fb del Comune di Foligno è stata incrementata ed è stato aperto il canale You Tube della biblioteca all’interno del canale principale istituzionale. Per i nuovi utenti è stata introdotta la possibilità di iscriversi anche a distanza ed è stato incentivato l’utilizzo del servizio di biblioteca digitale “Mlol, Media library on line”, con oltre 350 nuovi iscritti dal mese di marzo ad oggi. Sono state proposte tre rassegne di videolettura, sia per adulti che per bambini, pubblicate sui social media: “Giallo Foligno”, la rassegna di 6 racconti gialli ambientati nei luoghi più suggestivi della città, iniziativa degli assessorati al turismo e alla cultura alla quale la Biblioteca ha collaborato; “C’era una volta…” tre videoletture per bambini realizzate dall’autrice Elisa Mazzoli; “Due gnome in città”, racconti, animazione e laboratori per bambini realizzati con Sabina Antonelli e Maria Luisa Morici“.

Il maggio dei libri

“Nel 2020 la biblioteca di Foligno ha ripreso a partecipare alla manifestazione nazionale “Il Maggio dei libri“, con tante iniziative in presenza e a distanza: quattro diverse rassegne di lettura e un’iniziativa di promozione del libro, per un totale di 11 appuntamenti con il pubblico. Da segnalare tra questi la rassegna estiva di letture “Foligno legge il mare”, nella corte di palazzo Trinci. Inoltre alla città di Foligno, grazie alle iniziative di promozione della lettura messe in campo da istituzioni e associazioni, è stato attributo il riconoscimento “Città che legge”, attribuito dal Centro per il libro e la lettura del ministero. Nel 2020 le Giornate dantesche hanno ricevuto un nuovo impulso. Dal 19 al 25 ottobre si è svolta una settimana di appuntamenti, alcuni realizzati on line a causa dell’emergenza sanitaria, che ha coinvolto per la prima volta tutte le scuole superiori di Foligno oltre ad enti e associazioni del territorio. Sono intervenuti studiosi e artisti di livello nazionale ed internazionale. Grazie al contributo straordinario ministeriale di 10.000 euro, l’annuale acquisto di libri ha avuto nel 2020 un nuovo slancio. Inoltre la biblioteca ha donato i libri per costituire un piccolo “angolo della lettura” in ogni asilo nido comunale“.

La nuova sezione della Biblioteca sulla legalità

E’ stata anche implementata la nuova sezione di libri sui temi della legalità e dei diritti, simbolicamente inaugurata dal procuratore della repubblica di Perugia, Raffaele Cantone. Durante la chiusura al pubblico è stato completato il controllo topografico, cioè l’aggiornamento dell’inventario e delle collocazioni di tutti i libri del fondo moderno, nel piano interrato della biblioteca. Si sono creati nuovi spazi di archiviazione nel piano interrato della Biblioteca e con l’acquisto di un sistema di archiviazione sottovuotoper i giornali quotidiani che permette di occupare la metà dello spazio necessario e di conservare la carta in modo molto più efficace.

Completata la catalogazione del Fondo Faloci in Biblioteca

“Nel 2020, grazie ad un consistente investimento dell’Ente e al contributo della Regione Umbria, è stata completata la catalogazione del poderoso “Fondo Faloci”, il fondo di libri antichi e moderni, pubblicati tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento, che ha costituito il primo nucleo della biblioteca comunale. Oltre all’ordinaria attività di catalogazione dei libri moderni e delle nuove acquisizioni, nel 2020 è stato catalogato il fondo sulla moda e del costume donato dalla professoressa Anna Maria Rodante, i cui libri sono ora a disposizione per il prestito. E’ stato inoltre iniziato il lavoro di inventariazione e digitalizzazione del fondo di documenti e disegni della pittrice futurista folignate Leandra Cominazzini”.