Coronavirus, sospese gite scolastiche e gare sportive nazionali | Gli aggiornamenti in Umbria - Tuttoggi

Gite scolastiche e più in generale viaggi d’istruzione in Italia e all’estero sospesi. Stop anche a gare sportive nazionali o che comunque si tengono nelle regioni dove si stanno registrando vari casi di Coronavirus, come quella di oggi della Bartoccini Fortinfissi volley.

Sono i provvedimenti presi nelle ultime ore dopo che il Governo, sabato sera, ha emanato un apposito decreto legge per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pochi minuti fa il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa a Roma, ha fatto il punto: “In Italia sono complessivamente 132 i casi positivi (89 in Lombardia e 24 in Veneto), di cui 26 ricoverati in terapia intensiva. Il livello di prevenzione è elevatissimo con controlli su porti e aeroporti. Oltre 3000 invece sono stati i tamponi effettuati, resta quindi elevatissimo il livello di screening sanitario. Non è ancora stato individuato il paziente zero ed è quindi ancora difficile formulare ipotesi su diffusione. Chiudere alcuni territori è unica soluzione da adottare”.

I Comuni dell’Umbria

Dopo il caso sospetto – il cui primo test ha però dato esito negativo – di Coronavirus in Umbria, i vari sindaci dell’Umbria hanno diffuso nelle ultime ore comunicazioni in cui ricordano cosa fare in caso di dubbi o sintomi. Non ci si deve infatti recare presso ambulatori o strutture sanitarie ma contattare il proprio medico o i numeri telefonici di riferimento: il numero verde nazionale 1500 e quello regionale 800636363 (per quest’ultimo da domani sarà potenziata la presenza di operatori).

Viene ricordato inoltre il vademecum del ministero della Salute.

Gli aggiornamenti in Umbria

La task force attivata dalla Regione Umbria per fronteggiare la diffusione dell’infezione da Coronavirus si è riunita stamani a Foligno nella sede della Protezione civile alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.