Coronavirus, quasi mille umbri vaccinati, 300 nell’ultimo giorno | I dati

L'Umbria finora terza per somministrazione delle dosi disponibili | In prevalenza il vaccino Pfizer somministrato a donne

Sono quasi mille gli umbri vaccinati contro il Coronavirus. In base all’aggiornamento del portale del Governo, alle 18.30 di oggi (sabato 2 gennaio) risultano somministrate 980 dosi del vaccino Pfizer Biontech delle 4.960 finora consegnate in Umbria secondo la ripartizione del Ministero della Salute. Somministrato, dunque, il 19,8% delle dosi di vaccino assegnati. Una percentuale che fa dell’Umbria al momento la terza regione d’Italia per percentuale di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi disponibili, dietro a Provincia di Trento (34,8%) e Lazio (23,6%).

Coronavirus, le vaccinazioni

effettuate in Umbria VIDEO

Nell’ultimo giorno sono state vaccinate in Umbria circa 300 persone. Un numero che però deve salire per riuscire a raggiungere quanto prima un’alta percentuale di popolazione immune al Coronavirus.

I vaccinati umbri

Dei vaccinati in Umbria contro il Covid, 585 sono donne e 395 uomini.

Le fasce di età più interessate al vaccino sono quelle tra 50 e 59 anni e tra 40 e 49 anni.

Vaccinati anche 6 ultra 80enni e un ultra 90enne.

In questa fase, secondo il Piano umbro di vaccinazione, che segue le linee guida nazionali, il vaccino viene somministrato a personale sanitario e non sanitario, personale e ospiti delle Residenze sanitari e protette.

La vaccinazione sta comunque interessando in gran parte, in questi giorni, il personale ospedaliero e delle strutture sanitarie. Secondo le stime della Regione, aderirà alla campagna per il vaccino anti Covid circa l’80% del personale sanitario e delle strutture interessate in questa prima fase.

In Italia, alle 18.34 di oggi, risultano ufficialmente vaccinate 48.416 persone.

Covid, 120 operatori vaccinati

all’ospedale di Terni